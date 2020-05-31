Проезд на участке улицы Баррикад закрыли на три дня в Иркутске

31 Май 2020 2020-05-31T17:22:51+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты, которые часто проезжают предместье Рабочее! С 30 мая по 2 июня там закрыли движение по улице Баррикад на участке от улицы Братской до улицы Усольской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на сети водопровода по улице Баррикад в районе дома № 92.

Напомним, что также иркутским водителям особенно внимательными стоит быть на улице Красных Мадьяр. С 27 мая до 15 сентября там временно закрыли проезжую часть от улицы Лебедева Кумача до улицы Седова. Ограничивать движение будут в три этапа. На первом этапе – с 27 мая по 10 июля перекроют движение от улицы Лебедева Кумача до Красных Мадьяр, 26; На втором – с 10 по 30 июля от Красных Мадьяр, 26 до улицы 25 Октября; на третьем – с 1 июля по 15 сентября от улицы 25 Октября до Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU