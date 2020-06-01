2020-06-01T11:10:45+03:00
Общество

Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске

Трудности с проездом на одном участке будут до 4 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Движение по улице Улан-Баторской ограничили в ИркутскеДвижение по улице Улан-Баторской ограничили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автолюбители! Лето - пора ремонта не только для коммунальных служб. В это время года активно восстанавливают и асфальтовое покрытие на автотрассах. Так, в Иркутске на улице Улан-Баторской сегодня, 1 июня, ограничат движение транспорта на участке в районе дома №261б.

«Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Справиться с ремонтом рабочие планируют 4 июня, тогда же движение автотранспорта по данной улице будет восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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