Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске
Внимание, автолюбители! Лето - пора ремонта не только для коммунальных служб. В это время года активно восстанавливают и асфальтовое покрытие на автотрассах. Так, в Иркутске на улице Улан-Баторской сегодня, 1 июня, ограничат движение транспорта на участке в районе дома №261б.
«Это связано с проведением ремонтных работ на дорожном полотне», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Справиться с ремонтом рабочие планируют 4 июня, тогда же движение автотранспорта по данной улице будет восстановлено.
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