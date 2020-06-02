На карантин закрыли поселок Бохан

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:12:00+03:00

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О карантинных мерах, которые приняты в поселке Бохан, сообщается на сайте районной администрации. В частности, там же отмечается, что введены ограничения по возможности побывать в этом населенном пункте.

"Количество заболевших коронавирусной инфекцией на территории Боханского района продолжает увеличиваться. Все заболевшие госпитализированы. К сожалению, зафиксировано множество контактов заразившихся с окружающими, все они находятся на самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора. За нарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Въезд и выезд на территорию поселка ограничен. Все учреждения и организации должны работать только в закрытом режиме", - говорится в сообщении на официальном сайте района.

Также отмечается, что детский сад № 1 в поселке закрыт, проходит дезинфекцию. А жителям рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, выходить в магазин только в случае крайней необходимости, обязательно соблюдая дистанцию, использовать маску и перчатки. А население старше 65 лет должно соблюдать режим полной самоизоляции.

Напомним, пр официальным данным оперштаба Иркутской области на 2 мая в районе зафиксировано 12 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU