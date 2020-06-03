Жителям Иркутской области объяснят, как получить пособия на детей от 3 до 7 лет

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:10:18+03:00

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Перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет началось 1 июня. Но, похоже, что не все еще знают об этой возможности. По информации министерства социального развития, опеки и попечительства региона, за сутки выплаты на общую сумму 539 млн рублей получили родители 16 тысяч детей. Всего же такое пособие в 2020 году будет начисляться на 70 тысяч детей.

Между тем, помощь семьям неплохая. Сумма выплат - 5979 рублей на одного ребенка. Ее можно получить либо сразу за все время с начала этого года, либо с того момента, как вашему малышу исполнилось три года.

"Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или же напрямую в управление социальной защиты по электронной почте. Дополнительно никаких документов предоставлять не нужно. Назначение и перечисление пособий происходит по мере окончания проверки указанных родителями сведений" - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области .

Чтобы помочь родителям разобраться в ом, кому положена выплата, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области запущена горячая линия по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Звонки от жителей региона принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU