Полеты Иркутск-Сочи возобновятся с 12 июня

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:00:42+03:00

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Отличная новость для иркутян, которые собираются провести летний отпуск на Черном море. С 12 июня возобновляются полеты по маршруту Иркутск – Сочи (Адлер). Рейсы на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров будут летать дважды в неделю по средам и пятницам с технической посадкой в Барнауле.

- Из Иркутска самолеты будут вылетать по пятницам в 5:00, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. - Прибытие в Сочи в 08:00, по средам вылет в 12:20, прибытие в Сочи в 16:10. Обратный рейс в Иркутск по средам в 17:10, прибытие на следующий день в 05:30. По пятницам рейс из Сочи в 09:10, время в пути 7 часов 20 минут. Цена билета в одну сторону по субсидируемым тарифам – 6800 рублей, по обычному – от 12 735 рублей.

На каждый рейс можно приобрести 28 субсидированных билетов. На них могут рассчитывать пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины от 55 лет; мужчины от 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий, инвалиды с детства II или III группы, у которых есть удостоверение многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU