2020-06-03T10:35:28+03:00
Происшествия

Крупный лесной пожар потушили в Тайшетском районе

Режим ЧС в муниципалитете отменен
Любовь АРБАТСКАЯ
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Крупный лесной пожар потушили в Тайшетском районеКрупный лесной пожар потушили в Тайшетском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хорошие новости - в Иркутской области, по данным на утро 3 июня, нет лесных пожаров. Накануне потушили огонь в тайге в Тайшетском районе и сняли там режим ЧС.

- Пожар был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной местности, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Он начался из-за грозы. Из-за усиления ветра верховой пожар распространился на площади 400 гектаров. Тушение приостанавливали из-за угрозы для жизни работавших там парашютистов-десантников.

К концу мая к борьбе с пламенем в этой точке подключились 100 специалистов. Вертолетом парашютистов-десантников высадили вдоль кромки лесного пожара, и к 27 мая они, наконец, взяли его в кольцо. На тот момент горела тайга на площади в 2700 гектаров. А 2 июня огонь потушили полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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