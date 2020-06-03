Крупный лесной пожар потушили в Тайшетском районе

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошие новости - в Иркутской области, по данным на утро 3 июня, нет лесных пожаров. Накануне потушили огонь в тайге в Тайшетском районе и сняли там режим ЧС.

- Пожар был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной местности, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Он начался из-за грозы. Из-за усиления ветра верховой пожар распространился на площади 400 гектаров. Тушение приостанавливали из-за угрозы для жизни работавших там парашютистов-десантников.

К концу мая к борьбе с пламенем в этой точке подключились 100 специалистов. Вертолетом парашютистов-десантников высадили вдоль кромки лесного пожара, и к 27 мая они, наконец, взяли его в кольцо. На тот момент горела тайга на площади в 2700 гектаров. А 2 июня огонь потушили полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приангарье будут контролировать лесные пожары при помощи системы видеомониторинга (подробности)

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU