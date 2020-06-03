Цифровые пропуска для въезда и выезда из Иркутской области отменили
Для въезда на территорию Иркутской области и выезда отсюда больше не нужно оформлять цифровые пропуска, ранее введенные из-за коронавируса. Соответствующие изменения в указ губернатора «О введении режима функционирования повышенной готовности» подписал врио главы региона Игорь Кобзев. И это не единственное изменение.
- Также на дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Они были организованы для информирования и проверки цифровых пропусков.
Напомним и о правилах для тех, кто прилетел в Иркутск и Братск из Москвы, Якутии и из-за рубежа. Двухнедельная самоизоляция остается обязательным требованием. Для местных жителей - дома. Если нет возможности прожить 14 дней без контактов с другими людьми, то разместят в обсерваторе. Особое внимание и к проверке и размещения приезжих вахтовиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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