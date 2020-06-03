Депутаты изучили положительный опыт по переработке отходов деревоперерабатывающих предприятий Братска

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:11:57+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Кузьма Алдаров, Роман Габов, Николай Труфанов Виталий Перетолчин, Светлана Петрук и Олег Попов находятся в рабочей поездке в Братске. Там они побывали на двух деревоперерабатывающих предприятиях. Парламентарии готовят поправки в закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», поэтому необходимо было изучить методику, которую применяют в Братске.

- Многие захламляют территории, - говорит вице-спикер Кузьма Алдаров. – Так, мы до этого были в поселке Харик, где как раз встретились с безответственным подходом предприятия к вопросу утилизации отходов лесопиления. В Братске же применяют современные технологии переработки - из опилок и срезки производится продукция, которая пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.

- Все древесные отходы перерабатываются и превращают во вторичный ресурс, который является альтернативой привычным видам горючего. Сокращаются также рубки, учитывая, что раньше около половины заготавливаемой древесины уходило в отходы, - отметил также депутат Заксобрания Олег Попов, представляющий интересы территории в областном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU