2020-06-03T11:36:12+03:00
Происшествия

Подпольную нарколабораторию прикрыли в Братске

Мужчина изготавливал синтетические наркотики и продавал их через Интернет
Мария КНЯЗЕВА
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Подпольную нарколабораторию прикрыли в БратскеПодпольную нарколабораторию прикрыли в БратскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Раньше продавал наркотики в Москве, но попался, был судим, выйдя на свободу решил заняться «любимым» делом в провинции. Мужчина организовал подпольную нарколабораторию в Падунском районе Братска. 30-летний «химик» готовил синтетические наркотики, которые потом продавал через Интернет. К покупателю товар попадал через сеть закладок. Накануне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, ФСБ и Росгвардии задержали самого изготовителя и его 25-летнюю подельницу, которая показала места закладок. Там были найдены 4 свертка с наркотиками.

- В ходе обысков по месту проживания предполагаемого наркодилера обнаружены и изъяты предназначенное для изготовления «синтетики» химическое оборудование и около 550 грамм сырьевых веществ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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