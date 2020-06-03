Как иркутянину вместо лечения гайморита удалили здоровый зуб

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:11:37+03:00

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Суд встал на сторону пострадавшего и обязал иркутскую больницу выплатить страдальцу 7 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. А ведь все могло бы закончиться куда печальнее… Все-таки гнойный гайморит чреват серьезными последствиями.

Случилось все в апреле. Житель Иркутска обратился в лор-скорую с жалобами на сильную головную и зубную боль, припухлость лица справа, температуру. Врач сказал, что причина в зубе и отправил пациента к стоматологу. Тот посчитал, что виной всему совсем не зуб мудрости, а скорее всего именно гайморит. Но несчастному было настолько уже все равно и он мечтал только об одном – избавиться поскорее от боли, что настоял, чтобы зуб ему все-таки вырвали. Но и после этого состояние его не улучшилось. Пациент отправился к лору в другую клинику, где его сразу отправили на госпитализацию причем в ту же больницу.

"Пациента принял тот же врач из лор-скорой, он не стал его осматривать и продолжал настаивать на своем: «боль связана с удалением зуба, - рассказали в Свердловском районном суде Иркутска. – И отправил мужчину на МСКТ, чтобы удостовериться в своей правоте".

Однако снимок показал, что у иркутянина острый гнойный гайморит. В больнице начали служебную проверку. Врача наказали выговором и лишили стимулирующей выплаты. Также лечебное учреждение возместило пациенту страдания, оценив их в 6160 руб. По суду больница также выплатила мужчине еще 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU