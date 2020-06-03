В контрабанде пиломатериалов на 134 миллиона рублей подозревают трех сибиряков

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:13:45+03:00

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В Иркутской области расследуется уголовное дело о контрабанде пиломатериалов на сумму свыше 134 миллиона рублей. По данным следователей, преступная группа с 2016 по 2018 годы незаконно вывезла из России более 15 000 куб.метров досок из сосны, ели, пихты и березы. Вывезли пиломатериалы через таможенную границу Таможенного союза.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. – «Трое участников преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU