3 Июнь 2020 2020-06-03T12:40:32+03:00

За рубль в год сдадут в аренду Александровский централ в Иркутской области.Фото: Правительство Иркутской области

Памятник истории и культуры арендатору нужно будет отреставрировать

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Александровский централ могут передать арендатору на льготных условиях – всего за рубль в год. Действовать такой договор будет 49 лет.

«Обязательным условием льготной аренды является проведение реставрации и приспособление объекта для современного использования», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Часть помещений Александровского централа должна будет выделена под музей истории комплекса».

Подобная практика сохранения памятников истории и культуры за счет предпринимателей успешно применяется уже в нескольких регионах страны. Александровский централ станет первым объектом региона, который будет отдан под аренду на таких условиях. Площадь главного корпуса – 4.3 тысячи кв.метров, сейчас он в аварийном состоянии.

СПРАВКА «КП»

«Александровский централ» - историко-архитектурный комплекс, памятник истории и культуры федерального значения, один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Находится он в селе Александровское Боханского района, от регионального центра до памятника – 70 км.

Александровский централ построили в 19 веке для содержания каторжников. В свое время там отбывали ссылку участники польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Во времена СССР в централе была трудовая колония для несовершеннолетних, после следственный изолятор. С 1956 до 2017 там располагалась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас здание пустует.

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ИСТОЧНИК KP.RU