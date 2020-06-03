2020-06-03T15:22:29+03:00
Общество

Игорь Кобзев еще раз подтвердил свое участие в выборах

Вопрос об этом прозвучал на пресс-конференции
Дарья АМУРСКАЯ
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Игорь Кобзев еще раз подтвердил свое участие в выборах.Игорь Кобзев еще раз подтвердил свое участие в выборах.
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В рамках пресс-конференции, которую глава Приангарья провел 3 июня в режиме видеосвязи, прозвучал вопрос, пойдет Игорь Кобзев на выборы самовыдвиженцем, или будет выдвигаться от партии.

- Я хозяйственник, привык доводить дело до конца, - ответил Игорь Кобзев. – Полностью разбираюсь в тех проблемных вопросах, которые накопились в Иркутской области. Многие из них уже решаются. Как именно выдвигать кандидатуру, еще обсуждается. Вижу, что многие уже консолидируются вокруг тех направлений, которые я огласил в послании Законодательному Собранию региона. Сегодня я вижу поддержку и считаю своим долгом идти вперед, чтобы реализовать намеченные задачи, направленные на то, чтобы жизнь на территории Иркутской области стала лучше.

Напомним, что глава Приангарья заявил о своем намерении участвовать в выборах еще 20 мая, на встрече с врачами. Тогда с вопросом об этом к нему обратился председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах. Игорь Кобзев ему ответил, что от своего деда, героя войны, он навсегда усвоил один принцип: все, что делаешь,нужно делать ради людей.

- Я принимаю решение участвовать в предвыборной кампании на выборах губернатора Иркутской области. Мы сможем сделать многое для жителей области. Уверен, мы победим, - сказал Игорь Кобзев 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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