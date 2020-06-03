2020-06-03T18:40:35+03:00
Общество

В ЦИК рассказали, как будем голосовать за поправки в Конституцию 1 июля

На участках будет максимальная безопасность
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В ЦИК рассказали, как будем голосовать за поправки в Конституцию 1 июля. Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАССВ ЦИК рассказали, как будем голосовать за поправки в Конституцию 1 июля. Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
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О том, как мы будем голосовать за поправки в Конституцию 1 июля, обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она отметила, что обеспечение безопасности на участках будет на первом месте. Средствами индивидуальной защиты обеспечат всех пришедших голосовать.

На участке каждый обязательно обработает руки санитайзером. А волонтер или представитель комиссии в медицинском халате, перчатках, маске бесконтактным термометром на расстоянии измерит температуру. Затем участник голосования сам возьмет с указанного места пакет с авторучкой и средствами защиты.

" Паспорт предъявляется по новому порядку на расстоянии, чтобы вас отметили в книге участников голосования, - в руки представителю участковой комиссии его отдавать не надо. В общем, все будет так устроено, чтобы на избирательном участке были минимальные контакты между людьми. Если на участке для голосования одновременно окажется несколько человек, то согласно специальной разметке на полу каждый будет находиться друг от друга на расстоянии не менее, чем 2 метра. И что очень важно: мы полностью разводим потоки приходящих на участок с уходящими - они ни в коем случае не должны пересекаться! Вход - с одной стороны, выход - с другой. На выходе участник голосования все, что использовал (маску, перчатки), может выбросить в специальные емкости и еще раз произвести санобработку рук", - цитирует KP.RU ответы Эллы Памфиловой.

Участки будут, как и обычно, расположены в школах, вузах, домах культуры, детских садах, а в селах - в клубах или администрациях. Здесь абсолютно ничего не меняется. Голосовать можно будет не только 1 июля, но и все 6 дней до этой даты. Для тех, кто непременно хочет проголосовать на участке, разработают специальный график, чтобы не создавать толчеи. Часть участков будет под открытым небом. Будут выезжать и на дом - к желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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