2020-06-04T04:34:18+03:00
Общество

Прощание с известным скульптором пройдет 4 июня в Иркутске

Руслан Карелов трагически погиб на пожаре 31 мая
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прощание с известным скульптором пройдет 4 июня в Иркутске. Фото: соцсети, группа "Лукоморье Байкал"Прощание с известным скульптором пройдет 4 июня в Иркутске. Фото: соцсети, группа "Лукоморье Байкал"
Изменить размер текста:

В Иркутске сегодня, 4 июня, пройдет прощание с известным скульптором, художником, мастером декоративно-прикладного искусства Русланом Кареловым. Он трагически погиб на пожаре 31 мая. Огонь унес его жизнь и жизни его матери.

Руслан Карелов родился в 1977 году, окончил Иркутское училище искусств в 1999 году. Творил произведения искусства изо льда, изготавливал садово-парковые скульптуры, был многократным победителем и постоянным участником фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье». Работами мастера иркутяне постоянно восхищались в парке, где выставлены многие работы участников всех годов, а ценители из разных городов покупали его шедевры для частных коллекций.

«Прощание с мастером и его мамой Людмилой Васильевной пройдет 4 июня с 15.00 до 16.00 в ритуальном зале в Иркутске», - сообщили в официальной группе фестиваля «Лукоморье на Байкале». – «Захоронение будет на Смоленском кладбище».

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Руслана Карелова.

КОНКРЕТНО

Проститься с Русланом Кареловым и его мамой можно 4 июня с 15.00 до 16.00 в ритуальном зале по адресу Иркутск, ул. Гагарина,4 строение 1. В связи с действием масочного режима прийти нужно в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
Названы атипичные симптомы коронавируса у пожилых людей
2542 случая заражения коронавирусом подтверждены 4 июня в Иркутской области
Рекордное количество пациентов выздоровело от коронавируса в Иркутской области
Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области на 4 июня: прирост за сутки 95
Продолжим ли мы носить маски после пандемии коронавируса
Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса, время
Прощание с известным скульптором пройдет 4 июня в Иркутске
Мэр Саянска возмутился липовыми справками о коронавирусе
В ЦИК рассказали, как будем голосовать за поправки в Конституцию 1 июля
Игорь Кобзев еще раз подтвердил свое участие в выборах
Сибирячка простила любимого, который три раза пырнул ее ножом
За рубль в год сдадут в аренду Александровский централ в Иркутской области
В контрабанде пиломатериалов на 134 миллиона рублей подозревают трех сибиряков
Как иркутянину вместо лечения гайморита удалили здоровый зуб