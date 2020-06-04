Прощание с известным скульптором пройдет 4 июня в Иркутске

4 Июнь 2020 2020-06-04T04:34:18+03:00

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В Иркутске сегодня, 4 июня, пройдет прощание с известным скульптором, художником, мастером декоративно-прикладного искусства Русланом Кареловым. Он трагически погиб на пожаре 31 мая. Огонь унес его жизнь и жизни его матери.

Руслан Карелов родился в 1977 году, окончил Иркутское училище искусств в 1999 году. Творил произведения искусства изо льда, изготавливал садово-парковые скульптуры, был многократным победителем и постоянным участником фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье». Работами мастера иркутяне постоянно восхищались в парке, где выставлены многие работы участников всех годов, а ценители из разных городов покупали его шедевры для частных коллекций.

«Прощание с мастером и его мамой Людмилой Васильевной пройдет 4 июня с 15.00 до 16.00 в ритуальном зале в Иркутске», - сообщили в официальной группе фестиваля «Лукоморье на Байкале». – «Захоронение будет на Смоленском кладбище».

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Руслана Карелова.

КОНКРЕТНО

Проститься с Русланом Кареловым и его мамой можно 4 июня с 15.00 до 16.00 в ритуальном зале по адресу Иркутск, ул. Гагарина,4 строение 1. В связи с действием масочного режима прийти нужно в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU