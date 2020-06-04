Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса, время

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:18:54+03:00

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Плановое отключение света в Иркутске 4 июня 2020 пройдет в некоторых районах города.

«Отключения необходимы для повышения надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу», - отмечают сотрудники Иркутской электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020 коснется жителей Ленинского района. Электроподачу временно прекратят в дома по улицам Щербакова, Блюхера, Тухачевского, Розы Люксембург (см.таблицу).

В Октябрьском районе свет «пропадет» на Дальневосточной, Пискунова, 6-ой Советской, Коммунистической, Сибирской и других улицах.

Больше всех повезло жителям в Правобережном округе, отключение света в Иркутске 4 июня 2020 в большинстве квартир там уже прошло в ночное время. Днем электроэнергию отключат по улицам Декабрьских Событий, Халтурина, Иосифа Уткина и другие (см. таблицу).

В Свердловском районе отключение также провели в ночное время, но в ряде домов света все же не будет и днем – под отключение света в Иркутске 4 июня 2020 попадают дома по адресу Кайская, Никитина, Островского и другие.

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 4 июня 2020: адреса. Фото: Иркутская электросетевая компания

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линия об отключении электроэнергии – тел. 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов в Иркутской области)

ИСТОЧНИК KP.RU