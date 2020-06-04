4 Июнь 2020 2020-06-04T05:24:49+03:00

Продолжим ли мы носить маски после пандемии коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Как изменится наша жизнь после пандемии коронавируса? Продолжим ли мы носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию? На эти вопросы kp.ru ответил заместитель директора Института имени Пастера, вирусолог Александр Семенов.

- Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то, - поясняет специалист. - Ношение маски в такой ситуации это не мода, а элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим.

Если же вы боитесь заразиться сами, маску нужно подбирать. Они бывают разных типов, и от этого зависят их защитные свойства.

По мнению Александра Семенова, вирус, в основном, передается воздушно-капельным путем. Но просто пройти мимо зараженного человека недостаточно. Инфекцию можно подхватить, только если находиться в контакте с больным - минут 10-15 разговаривать на близком расстоянии, менее метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU