Продолжим ли мы носить маски после пандемии коронавируса
Как изменится наша жизнь после пандемии коронавируса? Продолжим ли мы носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию? На эти вопросы kp.ru ответил заместитель директора Института имени Пастера, вирусолог Александр Семенов.
- Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то, - поясняет специалист. - Ношение маски в такой ситуации это не мода, а элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим.
Если же вы боитесь заразиться сами, маску нужно подбирать. Они бывают разных типов, и от этого зависят их защитные свойства.
По мнению Александра Семенова, вирус, в основном, передается воздушно-капельным путем. Но просто пройти мимо зараженного человека недостаточно. Инфекцию можно подхватить, только если находиться в контакте с больным - минут 10-15 разговаривать на близком расстоянии, менее метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU