4 Июнь 2020 2020-06-04T05:45:08+03:00

Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области на 4 июня: прирост за сутки 95 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Приангарье продолжает расти количество случаев заражения COVID-19. Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области на 4 июня такова: с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе такой диагноз был поставлен уже 2542 раза.

К счастью, растет и число выздоровевших. За последние несколько дней из больниц выписывают рекордные числа пациентов. За минувшие сутки выздоровели, например, 70 человек. Всего же в Приангарье с инфекцией справились уже 566 россиян.

«Госпитализированными остаются 1949 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – В их числе 150 переведенных в больницы из обсерваторов и 1104 вахтовика».

К сожалению, в Иркутской области борьба с коронавирусом не обошлась без летальных исходов. Утром 4 июня региональные власти сообщили о еще одной смерти пациента с коронавиусом – 14-ой – от иных тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19. Также коронавирус стал причиной смерти еще 13 человек.

Такова статистика заражения коронавирусом в Иркутской области на 4 июня, сколько больных в соседней Бурятии - читайте здесь.

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