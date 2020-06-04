Рекордное количество пациентов выздоровело от коронавируса в Иркутской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:40:09+03:00

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Наконец-то в Иркутской области положительный рекорд, связанный с коронавирусом. За последние сутки инфекцию побороли и выписались из больниц сразу 70 человек! И эти цифры сохраняются уже третий день. Во вторник домой отправились 68 пациентов, выздоровевших от заразы, а накануне - 65. Всего в регионе 566 человек справились с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На днях прирост выздоровевших комментировала и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Она отмечала, что среди тех, кто выписался, много вахтовиков. И это закономерно, ведь именно рабочие составляют половину заболевших COVID-19 в Приангарье.

- География выписки большая: Усть-Кут, Бодайбо, Братск, Иркутск, - говорила Валентина Вобликова 2 июня. - Рассчитываем, что в ближайшие дни эти темпы будут сохраняться, судя по состоянию пациентов.

Неудивительно, что рабочие быстро выздоравливают. Ведь трудиться в Сибирь едут крепкие и здоровые мужчины, иммунитет с заразой справляется. Идут на поправку и местные жители. К тому же, 81% зараженных в нашем регионе переносят коронавирус бессимптомно, в легкой форме, а значит, и без осложнений.

Однако еще рано говорить о том, что Приангарье вышло на плато по коронавирусу. Заболевших все еще много. За сутки - 95 новых случаев. Всего, по данным на утро 4 июня, в регионе 2542 случая заражения COVID-19. В больницах все еще лежит 1949 пациентов с опасной инфекцией.

- Пока трудно сказать, достиг ли регион пика заболеваемости, - поделился мнением с "КП"- Иркутск" сотрудник кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов. - Количество выздоровевших от коронавируса в данном случае - не показатель. Ведь эти цифры напрямую зависят от того, сколько человек ранее заболело: при приросте зараженных увеличивается и число победивших болезнь. Судить о том, как ведет себя пандемия, нужно на основании заболеваемости. Тонкость в том, что у COVID-19 долгий инкубационный период. То есть выводы о том, что сейчас, в начале месяца коронавирус в Приангарье начал отступать, можно будет сделать не раньше 20-х чисел июня! При условии, что к тому времени снизится прирост заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU