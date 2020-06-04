Названы атипичные симптомы коронавируса у пожилых людей

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:11:49+03:00

Минздрав сообщает, что у них может не быть кашля, одышки и лихорадки

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Минздрав России рассказал об атипичных признаках коронавируса у пожилых людей. Оказывается, они могут переносить инфекцию без обычных симптомов - лихорадки, кашля и одышки. Но при этом не исключен конъюнктивит, бред, падение артериального давления и тахикардия. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на методические рекомендации министерства по лечению COVID-19.

Кроме того, болезнь может протекать и без симптомов. Доктор медицинских наук, главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов сообщал о том, что при этом может быть риск осложнений, однако пока врачи не могут оценить, как отразится на организме конкретного пациента перенесенный без симптомов коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU