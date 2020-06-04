В России на 2,2% вырос прожиточный минимум

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:56:43+03:00

За первый квартал 2020 года он увеличился до 10 843 рублей

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По итогам I квартала прожиточный минимум в России вырос на 2,2% и составил 10 843 рублей. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на проект Минтруда.

Оказывается, за первый квартал 2020 года размер прожиточного минимума в среднем на одного человека составил 11 731 рубль для трудоспособного населения, 8 944 рубля для пенсионеров и 10 721 рубль для детей.

Добавим, что размер прожиточного минимума определяют для того, чтобы оценить уровень жизни в стране. Его величина определяет и некоторые федеральные социальные программы, минимальный размер оплаты труда, формирование федерального бюджета, а также размер пособий, социальных выплат и стипендий.

Кстати, в 4-м квартале 2019 года прожиточный минимум снижался по сравнению с третьим кварталом. Тогда это в Минтруда это объяснили снижением цен на продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU