2020-06-04T06:56:50+03:00
Общество

Получившие российское образование жители Монголии помогли иркутским больницам

Мэрия Иркутска передала учреждениям здравоохранения медицинские маски, приобретенные на средства выпускников вузов нашей страны.
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
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Гуманитарная помощь пришла в Иркутск из города-побратима Улан-Батора. Мэрия областного центра передала городским больницам 16 тысяч медицинских масок. Они были куплены на средства, собранные Монгольской ассоциацией выпускников советских и российских вузов.

- Это не первая помощь Иркутской области. Так, например, в прошлом году Монгольская ассоциация выпускников принимала активное участие в сборе средств для пострадавших от наводнения населенных пунктов региона, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Сотрудничество между столицей Приангарья и Улан-Батором продолжается уже более 20 лет. И когда наши соседи проявляют такое неравнодушие, такую отзывчивость, не остаются в стороне – мне, кажется, это говорит о многом. Речь идет не просто о дипломатических отношениях, а о настоящей дружбе. Убежден, что подобные мероприятия укрепят дальнейшее сотрудничество между нашими странами.

Руслан Болотов доставил медицинские маски в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Он подчеркнул, что в этом лечебном учреждении традиционно оказывают высокопрофессиональную помощь и поблагодарил медицинский персонал за работу.

Также средства индивидуальной защиты сотрудники администрации передали Иркутскому научному центру хирургии и травматологии, городской клинической больнице № 3. Помощь в организации доставки гуманитарной помощи в столицу региона оказали сотрудники федерального агентства «Россотрудничество», Центра медицины катастроф Республики Бурятия, компании «Ангария».

ИСТОЧНИК KP.RU

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