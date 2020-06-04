4 Июнь 2020 2020-06-04T07:03:42+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 4 июня: показатель за сутки 0.9 балла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Индекс самоизоляции в Иркутске ежедневно вычисляют сервисы Яндекса. Сегодня, 4 июня, они сообщили, что по итогам вчерашнего дня показатель составил 0.9 балла. В прошлую среду показатель был 1.1 балла, получилось, что за неделю он снизился на 0.2.

«Все же это на 0.5 балла больше, чем до распространения коронавируса», - отмечают в Яндексе.

В целом же Иркутск вчера, 3 июня, занял 10 место в рейтинге по показателю самоизоляции среди 22 городов России с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Ответственней всего к изоляции подошли в Махачкале – 2.2 балл, ниже всего индекс был в Ижевске – 0.8 балла.

Этим утром в 5.50 индекс самоизоляции в Иркутске 4 июня был 4.8 балла, на улице почти никого не было. Те, кто любит утренние пробежки на свежем воздухе, запоминайте время. Около 6 утра на улицах заниматься спортом можно не опасаясь массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU