2020-06-04T07:34:21+03:00
Общество

В Иркутскую область поступила новая лесопожарная техника

Спецавтомобили передал лесхозам глава Приангарья Игорь Кобзев
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Четыре тягача КамАЗ, два полноприводных ГАЗ «Садко», автоцистерна ГАЗ и два вахтовых автобуса – вся эта техника, приобретенная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», поступила в Иркутскую область.

Все девять спецавтомобилей глава Приангарья Игорь Кобзев передал филиалам регионального лесхоза и Иркутской базе авиационной охраны лесов.

– Сегодня мы кардинально меняем подходы к тушению лесных пожаров, - заявил глава региона. – В первые сутки с момента обнаружения ликвидируется 90% возгораний. Это говорит о том, что работники лесной охраны вовремя реагируют на ситуацию. И, конечно же, чтобы эта деятельность была организована еще лучше, необходимо особое внимание уделять оснащению подразделений.

Новые спецавтомобили заступят на боевое дежурство в Братском, Черемховском, Северном, Казачинско-Ленском филиалах регионального лесхоза, а также пополнят парк лесопожарного центра и парашютно-десантной службы.

Всего в 2020 году будет приобретено 40 единиц лесопожарной техники. На это из федерального бюджета региону выделено 139,4 млн рублей. В настоящее время закуплена 21 машина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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