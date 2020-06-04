2020-06-04T07:32:40+03:00
Общество

Иркутянин перевел 700 тысяч мошенникам, пытаясь спасти накопления

Под руководством аферистов он перечислил сумму на их счета
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутянин перевел 700 тысяч мошенникам, пытаясь спасти накопления.Иркутянин перевел 700 тысяч мошенникам, пытаясь спасти накопления.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мошенники под видом сотрудников банков продолжают искать и успешно находить своих жертв. Очередной такой жертвой стал 60-летний житель областного центра, который перевел аферистам 700 тысяч рублей. Сейчас полицейские.выясняют все обстоятельства дела.

"Как заявил пострадавший, 2 июня он получил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности крупного банка, клиентом которого он является.

Поводом для диалога якобы стала предотвращенная попытка неизвестных злоумышленников оформить на имя гражданина кредит. Чтобы обезопасить от таких инцидентов финансовый работник предложила держателю средств перевести их на более безопасные (резервные) счета", .- сообщают подробности в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Выслушав все это, мужчина выполнил инструкции. И только потом понял, что перечислил на чужие счета все свои деньги. Между тем, этот способ мошенничества - самый распространенный. Полиция обращает на это внимание. Прежде, чем выполнять чьи -либо указания относительно собственных средств, вспомните, что сотрудники банка никогда не звонят с подобными "советами", а вот мошенники делают это всегда. При любых сомнениях перезванивайте в сам банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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