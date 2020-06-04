«Я попал в беду, переведи мне деньги»: мошенники обманули иркутянина, представившись его другом

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:44:50+03:00

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Мошенники продолжают обманывать сибиряков. Очередной жертвой стал 48-летний иркутянин. Ему на телефон позвонил друг и выдал следующее: «Я попался полицейским пьяным за рулем. Но, можно все решить, чтобы не лишиться прав, переведи мне 40 тысяч рублей». Доверчивый мужчина сразу перевел товарищу всю сумму на указанный им счет. А тот отключил телефон, как только деньги упали ему на карту. Только после этого иркутянин понял, что стал жертвой аферистов.

- Выяснилось, что иркутянину звонили из Волгоградской области, при это на самом деле никто из близких ему людей в этот день не находился за рулем в нетрезвом виде и не привлекался к ответственности за это нарушение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело, мошенники разыскиваются.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, в случае если ваши друзья или родственники просят вас о денежной помощи, всегда перезванивать им и проверять информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU