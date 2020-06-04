Внимание, автомобилисты: вблизи Николы и Листвянки много косуль

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:08:19+03:00

У животных началась миграция. Парнокопытные переплавляются через реку и могут выходить в поселки и на дороги

Изменить размер текста: A A

У истока Ангары вблизи Николы и Листвянки местные жители и проезжающие автомобилисты могут наблюдать косуль. Главное, чтобы животные не угодили под машину, и это не привело к печальным последствиям. Поэтому специалисты «Заповедного Прибайкалья», которое объединяет нацпарки и заповедники, просят водителей быть внимательными, а жителям не бояться, если во двор вдруг заглянет косуля.

«Косули переплывают небольшими группами с левого берега Ангары на правый, - поясняет начальник отдела науки Павел Жовтюк. – Они, как правило, ослаблены после преодоления 700-800 метров в ледяной воде и находятся в стрессе, не могут должным образом реагировать на опасности».

А их много. Это, прежде всего, домашние собаки, которых в поселках нередко не держат на цепи.

ФОТО: Заповедное Подлеморье.

«Бывали случаи, когда наши инспекторы на лодках были вынуждены сопровождать косуль до берега и там распугивать собак, которые не давали выйти им на берег», - добавляет Павел Жовтюк.

Также на участке автодороги «Иркутск-Листвянка» в 2017 году был установлен знак «Осторожно, дикие животные». В заповеднике надеются, что водители обращают на него внимание и готовы среагировать на появление косули на проезжей части.

В заповеднике напоминают, что в случае травм или гибели животного, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Суммы штрафов за незаконно добытого зверя могут достигать 280 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU