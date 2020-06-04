Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: адреса, график, ищите свои улицы
Иркутская электросетевая компания на своей официальной страничке в Инстаграм сообщает о том, что отключение света в Иркутске 5 июня 2020 года - плановое. Оно произойдет на этот раз в трех городских округах - Правобережном ( здесь самое крупное и захватит много улиц), Свердловском и Октябрьском. Чтобы быть предупрежденным об отсутствии электричества в вашем доме, проверьте список адресов и время отключения электроэнергии.
Итак, еще раз отметим,что самые масштабные отключения света 5 июня в Иркутске запланированы в Правобережном округе и в первую очередь коснутся Куйбышевского района города. Что касается Октябрьского района, то наиболее долго будут оставаться без электроснабжения дома в переулке Пограничный, а в Свердловском округе - на улице Мухиной.
Пройдут отключения света 5 июня 2020 года также в пригороде Иркутска - в Баклашах, Пивоварихе, Большой речке. Опять же - смотрите адреса.
Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: Правобережный округ.
Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: Правобережный округ.
Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: Правобережный округ.
Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: Октябрьский округ.
Отключение света в Иркутске 5 июня 2020: Свердловский округ.
Иркутский район
Отключение света 5 июня 2020: Большая Речка, Пивовариха.
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Отключение света 5 июня 2020:Баклаши
Отключение света 5 июня 2020:Баклаши
Отключение света 5 июня 2020:Баклаши.
ИСТОЧНИК KP.RU