2020-06-05T04:56:16+03:00
Общество

Байкал вошел в Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году

Рейтинг составлен на основании опроса россиян
Мария КНЯЗЕВА
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Байкал вошел в Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 годуБайкал вошел в Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Байкал стал одним из желанных мест для отдыха летом в 2020 году в России. Составляли рейтинг после опроса 5000 жителей нашей страны. В Топ-5 священное озеро оказалось на 4 месте, опередив Алтай.

«На первом месте - Сочи и курорты Краснодарского края, на втором – Крым, на третьем - Санкт-Петербург», - сообщают аналитики сервиса Яндекс.Путешествия.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом 35% опрошенных все же хотели бы провести отпуск заграницей – в Турции, Испании, Италии, Греции и на Кипре, в Таиланде, Черногории, Германии, Франции и Чехии. Однако, большая часть туристов – 65% - хотят летом отдохнуть в России.

Из тех, кто не жаждет отдыхать на российских курортах только 32% готовы все же пересмотреть свое мнение, если границы будут по-прежнему закрыты. Большинство – 68% опрошенных – будет ждать, когда появится возможность вылета за рубеж.

Кстати, в отпуск этим летом хотят не все, только 76%. Причем из их числа 14% отдохнуть планируют в июне, 41% - в июле. Август для отпускников оказался самым желанным – его выбрали 45%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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