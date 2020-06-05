5 Июнь 2020 2020-06-05T04:56:16+03:00

Байкал вошел в Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Байкал стал одним из желанных мест для отдыха летом в 2020 году в России. Составляли рейтинг после опроса 5000 жителей нашей страны. В Топ-5 священное озеро оказалось на 4 месте, опередив Алтай.

«На первом месте - Сочи и курорты Краснодарского края, на втором – Крым, на третьем - Санкт-Петербург», - сообщают аналитики сервиса Яндекс.Путешествия.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом 35% опрошенных все же хотели бы провести отпуск заграницей – в Турции, Испании, Италии, Греции и на Кипре, в Таиланде, Черногории, Германии, Франции и Чехии. Однако, большая часть туристов – 65% - хотят летом отдохнуть в России.

Из тех, кто не жаждет отдыхать на российских курортах только 32% готовы все же пересмотреть свое мнение, если границы будут по-прежнему закрыты. Большинство – 68% опрошенных – будет ждать, когда появится возможность вылета за рубеж.

Кстати, в отпуск этим летом хотят не все, только 76%. Причем из их числа 14% отдохнуть планируют в июне, 41% - в июле. Август для отпускников оказался самым желанным – его выбрали 45%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU