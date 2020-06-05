2020-06-05T05:35:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня чуть выше балла

Как сообщает индекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня, на улице очень много людей
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня чуть выше баллаИндекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня чуть выше баллаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области в рамках первого этапа выхода из режима повышенной готовности разрешили работать многим: тогда сообщалось о том, что 97% предприятий функционируют, так же как и трудятся 87% предпринимателей. Поэтому не удивительно, что в утренние часы индекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня не высок. По данным сервисов Яндекса, он составил на 10.10 часов утра всего 1.2 балла.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 5 июня по сравнению с «докоронавирусными» временами все же выше. В обычную пятницу он составлял всего 0.4 балла, что говорит о том, что режима самоизоляции в региональном центре все же придерживаются. Однако, в соседнем Ангарске показатель все же выше – 1.8, в Усолье-Сибирском – 1.7. В столице соседней с нами республике Бурятии, где число выявляемых случаев заражения уже снизилось, жители все же по возможности предпочитают не выходить из дома. Индекс самоизоляции в Улан-Удэ сегодня 1.5 балла.

Напомним также, что в Приангарье продолжает действовать масочный режим. Появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты - нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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