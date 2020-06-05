Дуров поддержал инициативу о разблокировке Telegram в России

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:43:34+03:00

Он отметил, что благодаря этому 30 миллионам человек будет удобнее пользоваться мессенджером

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Создатель Telegram Павел Дуров выступил в пользу инициативы о разблокировке мессенджера в нашей стране. Эту идею озвучили депутаты Государственной думы, ссылаясь на то, что во время пандемии коронавируса сервис стал официальным источником, где государственные органы сообщают официальные данные. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Дуров отметил, что благодаря разблокировке 30 миллионов людей смогут с большим удобством использовать сервис.Также, по словам предпринимателя, это хорошо повлияет на "инновационное развитие и национальную безопасность страны".

Создатель мессенджера напомнил, что Telegram заблокировали пару лет назад, в рамках борьбы с терроризмом. Однако за это время сервис модернизировали, и теперь любые попытки призывать через него к террору и насилию будут пресекаться еще жестче. Ну а переписки при этом по-прежнему останутся конфиденциальными. Для этого разработаны специальные механизмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU