Какими лекарствами будут лечить коронавирус в России

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:53:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав обновил инструкции для врачей, в которых указано, как теперь лечить коронавирус. Методика разработана с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения COVID-19. Итак, один из главных разделов – это конечно, перечень препаратов, с помощью которых предлагается бороться с коронавирусом.

Как сообщает сайт kp.ru, среди лекарств с возможным протививирусным действием предлагаются: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир

Правда, авторы документа предупреждают: эффективны или нет эти препараты для лечения коронавируса, точно сказать пока нельзя. Поэтому, врачей пока не обязывают назначать пациентам какое-либо лекарство из этого списка. Применение препаратов разрешено по решению врачебной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Похудела на 7 кг, температура 37, слабость»: сибирячка месяц лечилась от коронавируса (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU