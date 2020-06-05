2020-06-05T06:53:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Какими лекарствами будут лечить коронавирус в России

Минздрав дал новые ркомендации
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Какими лекарствами будут лечить коронавирус в РоссииКакими лекарствами будут лечить коронавирус в РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Минздрав обновил инструкции для врачей, в которых указано, как теперь лечить коронавирус. Методика разработана с учетом последних научно-медицинских данных, опыта диагностики и лечения COVID-19. Итак, один из главных разделов – это конечно, перечень препаратов, с помощью которых предлагается бороться с коронавирусом.

Как сообщает сайт kp.ru, среди лекарств с возможным протививирусным действием предлагаются: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир

Правда, авторы документа предупреждают: эффективны или нет эти препараты для лечения коронавируса, точно сказать пока нельзя. Поэтому, врачей пока не обязывают назначать пациентам какое-либо лекарство из этого списка. Применение препаратов разрешено по решению врачебной комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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