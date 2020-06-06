НБКИ: Жители Иркутска пользуются кредитками чаще всех в стране

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:30:06+03:00

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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что из-за экономической неопределенности обладатели кредитных карт резко сократили их использование. В апреле 2020 года использование заемных средств упало до уровня «кризисного» 1 квартала 2015 года - 47,4%. Но в каждом регионе — своя ситуация. Так, жители Иркутской области оказались самыми «бесстрашными» в стране.

Приангарье входит в топ-30 регионов по числу выпущенных кредиток. И если в Москве заемными средствами воспользовалось чуть больше трети обладателей такого пластика, то в Иркутской области — больше половины. По этому показателю регион оказался на первом месте в России.

«В апреле 2020 года доля утилизации кредитных карт снизилась до уровня «кризисного» 1 квартала 2015 года, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –Во многом это обусловлено тем, что в условиях экономических последствий пандемии коронавируса и введения карантинных мероприятий, банки серьезно ужесточали свои кредитные политики. Эти граждане, как правило, держат кредитные карты, скорее, «про запас», и в условиях экономической неопределенности не спешат наращивать свои долговые обязательства. »

Однако, скорее жители Иркутска чаще остальных пользовались кредитками, потому что чувствовали себя в целом увереннее. Большая часть предприятий региона, за исключением общепита, туристической сферы, развлекательной отрасли и некоторых крупных магазинов продолжала работать весь период пандемии, а, значит, люди получали стабильную зарплату.

КОНРЕТНО

Где меньше всего использовали кредитки

Вв Москве (36,2%), Санкт-Петербурге (41,7%), Московской области (42,4%), Ханты-Мансийском АО (43,3%) и в Самарской области (44,9%).

Где чаще пользовались заемными средствами

В Иркутской области (58,3%), Ставропольском (54,0%), Приморском(53,1%), Хабаровском(52,8%)и Красноярском (52,8%) краях.

ИСТОЧНИК KP.RU