2020-06-06T14:05:28+03:00
Дом. Семья

"Я спас вороненка, куда везти": биологи просят оставить птенцов в покое

В Иркутске до 50 раз в день жалостливые горожане пытаются пристроить птиц, которые сейчас "встают на крыло"
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Я спас вороненка, куда везти": биологи просят оставить птенцов в покое."Я спас вороненка, куда везти": биологи просят оставить птенцов в покое.
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"Я спас вороненка, куда везти"?Так или иначе эта фраза звучит у каждого, кто помогает птицам, Но подавляющее большинство "спасенных" воронят в помощи человека не нуждались и не нуждаются. Владелица частного иркутского зоопарка, биолог Людмила Ивушкина просит горожан оставить их в покое. По ее данным, от 5 до 50 раз в день в зоопарке раздается звонок от очередного прохожего, подобравшего эту птицу.

"Подрастая, воронята покидают гнезда, чтобы учиться взрослой жизни на земле. Это слетки: родители продолжают их опекать, прилетают кормить и затем учат добывать еду самостоятельно. Воронята в этом возрасте милые, еще не боятся людей и очень громко орут. Нуждаются ли они в помощи только из-за своего трогательного вида? Нет. Стоит ли "спасать" здоровых воронят, у которых есть родители и все шансы вырасти и стать грозной дикой птицей без участия человека? Каждый, конечно, решает сам для себя, где "спасение" из жалости, а где спасение в том, чтобы не трогать и пройти мимо", - обращается Людмила Ивушкина к жителям Иркутска. .

Она объясняет, что если вы только что подобрали и принесли домой вороненка, то надо сделать на самом деле доброе дело - вернуть его назад, туда, где нашли. И предварительно не кормить. На громкие крики птенца его родители откликнутся быстро. А вот если держать его дома долго, то вернуть птицу в естественную для него среду обитания будет очент непросто. Стоит поступить примерно так, как сделал один из жителей города - тот, который не только вернул слетка в природу, но еще и плакат повесил - не трогайте птенца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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