2020-06-06T14:54:37+03:00
Общество

Горячую воду отключат в части Свердловского округа Иркутска 7 и 8 июня

Отключение горячей воды затронет несколько микрорайонов округа
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Горячую воду отключат в части Свердловского округа Иркутска 7 и 8 июня.Горячую воду отключат в части Свердловского округа Иркутска 7 и 8 июня.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В официальном аккаунте operatortsi Иркутские теплосети сообщают о том, что очередные неудобства из-за ремонтных работ придется пережить 7 и 8 июня жителям Свердловского округа.

"Обращаем внимание, 7 и 8 июня 2020 года в нескольких домах Иркутска на несколько часов будет отключено горячее водоснабжение для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети. Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Приносим извинение за доставленные неудобства", - сообщают энергетики.

Смотрим конкретные адреса домов, жителям которых придется остаться без горячей воды на сутки с часа ночи 8 июня до часа ночи 9 июня. Это практически все дома Первомайского - как старой застройки, ул. Бажова, Алмазная и много домов микрорайона, так и новостроек на ул. Мамина-Сибиряка. Одновременно отключение горячей воды пройдет и в микрорайоне "Стрижи", который формально считается пригородом.

Кроме того, весь день 8 июня не будет горячей воды в нескольких домах по ул. Лермонтова, Шмидта, Юбилейного, а с 7 до 12 отключат Приморский, 21.

Горячую воду отключат в Первомайском 7 и 8 июня

Горячую воду отключат в Первомайском 7 и 8 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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