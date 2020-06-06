2020-06-06T15:52:15+03:00
Общество

Игорь Кобзев пообещал, что резкого роста цен на электричество в Иркутске не будет

Жители региона опасаются "выравнивания" тарифов на электроэнергию
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Игорь Кобзев пообещал, что резкого роста цен на электричество в Иркутске не будет.Игорь Кобзев пообещал, что резкого роста цен на электричество в Иркутске не будет.
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Любая информация о том, что в Иркутске могут резко вырасти тарифы на электроэнергию, заставляет жителей региона волноваться. Все понимают - любое "выравнивание" цен на киловат\час автоматически приведет не только к росту расходов на свет, но следом за этим - и к росту стоимости абсолютно всего, к резкому скачку и так достаточно высоких цен. Глава региона заверил - этого не будет.

"Сейчас тарифы на электричество в Приангарье самые низкие в стране — 1,11 рублей за киловатт в час для города, 0,77 — для сельской местности. Для сравнения: в Бурятии — 2,83 рубля, в Москве — 4,65 рублей.", - отметил он.

Все это, конечно, благодаря каскаду ГЭС на Ангаре, в строительстве которых участвовали жители Иркутской области.

"Каждый год тарифы перерассчитывают в связи с инфляцией. Это происходит по всей стране. В прошлом году в Иркутской области тариф изменился на 10 копеек, в этом и того меньше — всего на 6 копеек для города и на 5 копеек для сельских территорий. У нас по-прежнему самая низкая стоимость электроэнергии в России. Так это и останется", - пообещал Игорь Кобзев в своем аккаунте в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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