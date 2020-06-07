Рынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске
Днем 6 мая в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске загорелся рынок "Эльдорадо". О том, что в здании бушует огонь, очевидцы сообщили пожарным около 15 часов дня.
- Выехали шесть автомашин и 34 человека, - рассказали о тушении пламени в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров, было охвачено огнем пять торговых павильонов. 62 человека самостоятельно эвакуировались.
Взять огонь в кольцо удалось спустя час, а еще через пару минут его потушили. Самое главное, что во время ЧП никто не пострадал.
Тем временем, в Зиминском районе на днях случился страшный пожар, в котором погибло пять человек: отец и четверо маленьких детей, а их мать с ожогами попала в больницу. В причинах трагедии разбирается следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU