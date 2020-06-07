2020-06-07T05:03:42+03:00
Происшествия

Рынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске

Пожар произошел днем 6 мая
Любовь АРБАТСКАЯ
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Рынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в ИркутскеРынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в ИркутскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Днем 6 мая в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске загорелся рынок "Эльдорадо". О том, что в здании бушует огонь, очевидцы сообщили пожарным около 15 часов дня.

- Выехали шесть автомашин и 34 человека, - рассказали о тушении пламени в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров, было охвачено огнем пять торговых павильонов. 62 человека самостоятельно эвакуировались.

Взять огонь в кольцо удалось спустя час, а еще через пару минут его потушили. Самое главное, что во время ЧП никто не пострадал.

Тем временем, в Зиминском районе на днях случился страшный пожар, в котором погибло пять человек: отец и четверо маленьких детей, а их мать с ожогами попала в больницу. В причинах трагедии разбирается следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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