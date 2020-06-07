Еще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской области
Заболевших коронавирусом в Иркутской области стало больше на 85 человек, общее число подтвержденных случаев теперь 2877. Таковы свежие данные оперативного штаба региона по борьбе с инфекцией на утро 7 июня.
- Госпитализировано 2033 пациентов с COVID-19, в том числе 158 из обсерваторов, 1194 вахтовика, 24 - в тяжелой форме, - сообщается в оперативной сводке.
Есть и хорошие новости. Выздоровело всего 815 человек в Иркутской области, из них 36 пациентов выписались из больниц за прошедшие сутки.
Количество умерших от коронавируса, по-прежнему, составляет 14 человек. От иных заболеваний скончался еще один пациент, всего - 15.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июня: выздоравливает очень много людей
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 июня (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»