2020-06-07T07:30:30+03:00
Общество

Еще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской области

Общее число заболевших инфекцией достигло 2877
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской областиЕще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Заболевших коронавирусом в Иркутской области стало больше на 85 человек, общее число подтвержденных случаев теперь 2877. Таковы свежие данные оперативного штаба региона по борьбе с инфекцией на утро 7 июня.

- Госпитализировано 2033 пациентов с COVID-19, в том числе 158 из обсерваторов, 1194 вахтовика, 24 - в тяжелой форме, - сообщается в оперативной сводке.

Есть и хорошие новости. Выздоровело всего 815 человек в Иркутской области, из них 36 пациентов выписались из больниц за прошедшие сутки.

Количество умерших от коронавируса, по-прежнему, составляет 14 человек. От иных заболеваний скончался еще один пациент, всего - 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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