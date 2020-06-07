Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:50:59+03:00

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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня увеличилось до 2877. Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе, за прошедшие сутки подтвердилось еще 85 случаев заболевания.

Госпитализировано, на сегодняшний день, 2033 пациента с COVID-19. Из них большинство, по-прежнему, вахтовики - 1194 заболевших. Из обсерваторов в больницы попали, в общем счете, 158 человек. Увы, 24 заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Умерло от заразы 14 человек.

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня показывает, что сибирякам еще рано расслабляться. Масочный режим в регионе продолжает действовать, режим самоизоляции продлен, как минимум, до 14 июня. Соблюдать простые правила ради своего здоровья важно, как никогда. Конкретно, носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию.

Конечно, есть и позитив. Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области все еще растет, но и число выздоровевших, конечно, тоже. Уже побороли коронавирус 815 пациентов, из них 38 человек выписались за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU