2020-06-07T07:50:59+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня увеличилось
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня увеличилось до 2877. Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе, за прошедшие сутки подтвердилось еще 85 случаев заболевания.

Госпитализировано, на сегодняшний день, 2033 пациента с COVID-19. Из них большинство, по-прежнему, вахтовики - 1194 заболевших. Из обсерваторов в больницы попали, в общем счете, 158 человек. Увы, 24 заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Умерло от заразы 14 человек.

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня показывает, что сибирякам еще рано расслабляться. Масочный режим в регионе продолжает действовать, режим самоизоляции продлен, как минимум, до 14 июня. Соблюдать простые правила ради своего здоровья важно, как никогда. Конкретно, носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию.

Конечно, есть и позитив. Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области все еще растет, но и число выздоровевших, конечно, тоже. Уже побороли коронавирус 815 пациентов, из них 38 человек выписались за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня составил 2,8 балла
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877
Еще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской области
Рынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске
Развития и процветания: космонавт Анатолий Иванишин поздравил Иркутск с борта МКС
Игорь Кобзев пообещал, что резкого роста цен на электричество в Иркутске не будет
Горячую воду отключат в части Свердловского округа Иркутска 7 и 8 июня
"Я спас вороненка, куда везти": биологи просят оставить птенцов в покое
НБКИ: Жители Иркутска пользуются кредитками чаще всех в стране
Новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов установлен в Иркутской области
14 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 6 июня выросло на 179
Четверо детей и их отец погибли на пожаре в Иркутской области: возбуждено уголовное дело