Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня составил 2,8 балла

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:08:32+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня показывает, что на улице много людей

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Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня составляет 2,8 балла. Это означает, что многие вышли на улицы. Даже пасмурная погода не остановила горожан от прогулок.

Среди 22 крупных городов России, где проживает больше 500 тысяч, но меньше миллиона населения, Иркутск накануне занял седьмую строчку в рейтинге самоизоляции. На первом месте была Махачкала с 2,5 балла, а на на последнем - Кемерово и Владивосток с 1,8 балла.

- В прошлую субботу индекс в Иркутске составлял 1,9 балла - за неделю он практически не изменился, - сообщают специалисты сервисов Яндекса. - В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,1 балла.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня показывает, что местные жители не сидят по домам. Тем временем, в регионе продолжается режим самоизоляции. Необходимо носить маски и соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU