2020-06-07T10:05:59+03:00
Здоровье

Еще 36 пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской области

Общее число выздоровевших - 815
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 36 пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской областиЕще 36 пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области за минувшие сутки выписались еще 36 пациентов, перенесших коронавирус, теперь количество выздоровевших возросло до 815. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Однако количество заболевших COVID-19 все еще увеличивается, пусть уже и не так быстро. По данным на утро 7 июня, инфекцию подхватили еще 85 человек. Таким образом, общее число зараженных теперь достигло 2877. Из них в больницах лечатся 2033 пациента, более половины из которых - рабочие, приехавшие на вахту. Особенно много заболевших в Иркутске, Иркутском районе, Усть-Куте и Бодайбо.

24 больных коронавирусом сейчас в тяжелом состоянии. От опасной инфекции уже скончались 14 человек в Иркутской области, и еще 15 - от других болезней, с коронавирусом не связанных.

Всего две территории осталось в регионе, где еще не отметился ни один случай коронавируса. Это Мамско-Чуйский и Жигаловский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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