2020-06-07T13:32:16+03:00
Авто

Движение по улице Сурикова в Иркутске ограничат на четыре дня

Там будут ремонтировать водопровод
Любовь АРБАТСКАЯ
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Движение по улице Сурикова в Иркутске ограничат на четыре дняДвижение по улице Сурикова в Иркутске ограничат на четыре дняФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! Будьте внимательны и осторожны - с 23 часов 11 июня до 23 часов 15 июня на улице Сурикова в Иркутске ограничат проезд. Конкретно, речь идет о дороге от дома № 2 до здания № 4а. Это место нужно будет объезжать, так что тем, кто обычно там ездит, лучше заранее продумать другой маршрут.

- Это связано с аварийными работами на сети водопровода, - объясняют причины ограничения в городской администрации.

Лето - традиционно сезон ремонта дорог и теплосетей. Так что скоро, наверняка, автомобилистам придется быть еще аккуратнее - ведь знаки кирпич могут появиться и на других городских дорогах.

Напомним, что с 9 июня также изменится схема движения маршруток № 4к, 35, 64 в Иркутске. Причина - ремонтные работы на тепловой сети на улице Баррикад. К 30 июля их планируют завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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