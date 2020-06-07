2020-06-07T20:00:54+03:00
Происшествия

Военные выстрелом из пушки потушили горящую скважину в Иркутской области

Сейчас она надежно загерметизирована
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Военные выстрелом из пушки потушили горящую скважину в Иркутской области. Фото: Минобороны РФ.Военные выстрелом из пушки потушили горящую скважину в Иркутской области. Фото: Минобороны РФ.
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Нефтяная скважина Аянского (Западного)месторождения на территории Усть-Кутского района полностью потушена 7 июня. Выстрелы из артиллерийского орудия, сделанные артиллеристами Центрального военного округа с ювелирной точностью, срезали фонтанную арматуру горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях

"Напомним, возгорание произошло 30 мая в 18.30 по местному времени из-за разгерметизации соединительного шланга, которая сопровождалась выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку" - напоминает причины ЧП пресс-служба правительства Иркутской области. .

Своими силами компания, которой принадлежит скважина, возвела вокруг нее четырехметровый вал, чтобы не допустить загрязнения территории нефтепродуктами. Глава региона Игорь Кобзев обратился за помощью к военным и министр обороны Сергей Шойгу принял решение направить на место артиллеристов. Военно-транспортным бортом в Братск из Самары в наш регион направили противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Затем военные совершили марш в Усть-Кутский район . Прибыли туда ночью и сразу начали действовать

- Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации, - рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа.

Выстрелы были точными. После этого установлено противофонтанное оборудование на скважину и она загерметизирована.

Пострадавших нет. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам. Экологический ущерб еще предстоит оценить.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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