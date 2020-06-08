Мужчину, который попросил позвонить, но перевел деньги, осудили в Иркутской области
Подошел на ж/д станции Лена в Усть-Куте и попросил позвонить. Пожилая женщина не смогла отказать, выручила. Однако, после обнаружила, что с ее банковского счета пропали 5 000 рублей.
«Осуществляя звонок, мужчина увидел подключенную к телефону услугу «Мобильного банка» и, путем отправки соответствующих смс-сообщений похитил деньги», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мужчина свою вину признал полностью, раскаялся, помогал расследованию и возместил денежные средства потерпевшей. Принимая все это во внимание, Усть-Кутский городской суд в Иркутской области решил, что наказания в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком будет достаточно.
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