8 Июнь 2020 2020-06-08T05:17:26+03:00

Фирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы в Иркутской области запретили фирме в Казачинско-Ленском районе Приангарья проводить регистрацию спецтехники и грузового транспорта. Это подвигло организацию заплатить транспортный налог, который накопился уже не малый – около 400 000 рублей.

«Данная мера принудительного характера подвигла неплательщика принять меры к погашению всей суммы долга, чтобы не прерывать рабочий процесс», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

После того, как денежные средства поступили в налоговую службу, запрет судебные приставы, разумеется, сняли.

Читайте также:

НБКИ: Жители Иркутска пользуются кредитками чаще всех в стране. Из-за кризиса и коронавируса жители России реже берут в долг (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU