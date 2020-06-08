Фирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехники
Судебные приставы в Иркутской области запретили фирме в Казачинско-Ленском районе Приангарья проводить регистрацию спецтехники и грузового транспорта. Это подвигло организацию заплатить транспортный налог, который накопился уже не малый – около 400 000 рублей.
«Данная мера принудительного характера подвигла неплательщика принять меры к погашению всей суммы долга, чтобы не прерывать рабочий процесс», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
После того, как денежные средства поступили в налоговую службу, запрет судебные приставы, разумеется, сняли.
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ИСТОЧНИК KP.RU