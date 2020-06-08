2020-06-08T05:17:26+03:00
Общество

Фирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехники

Организация накопила около 400 000 рублей долга
Мария КНЯЗЕВА
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Фирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехникиФирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы в Иркутской области запретили фирме в Казачинско-Ленском районе Приангарья проводить регистрацию спецтехники и грузового транспорта. Это подвигло организацию заплатить транспортный налог, который накопился уже не малый – около 400 000 рублей.

«Данная мера принудительного характера подвигла неплательщика принять меры к погашению всей суммы долга, чтобы не прерывать рабочий процесс», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

После того, как денежные средства поступили в налоговую службу, запрет судебные приставы, разумеется, сняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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