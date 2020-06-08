2020-06-08T05:28:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня чуть выше одного балла

На улице очень много людей, сообщает индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня чуть выше одного баллаИндекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня чуть выше одного баллаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня составил 1.3 балла. Такие данные сервисы Яндекса передавали в 09.50. Такой показатель говорит о том, что на улице очень много людей. Это означает, что если у вас есть возможность сегодня не выходить из дома, стоит ей воспользоваться. Выходя из квартиры, не забывайте, что в регионе действует масочный режим: надевайте маски в общественных местах и в транспорте.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня ниже, чем в соседнем Ангарске – там показатель 2 балла, в Улан-Удэ – 1.8.

Стоит отметить, что в минувшее воскресенье жители столицы Приангарья ответственно отнеслись к изоляции. В рейтинге 22 городов с населением 500 тысяч — 1 миллион человек Иркутск был на 4 месте. Лидером по самоизоляции вчера оказались Набережные Челны, а самые низкие показатели были в Тюмени, Оренбурге, Кирове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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