3083 случая заражения коронавирусом подтверждены 8 июня в Иркутской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:51:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. Сегодня, 8 июня, число перевалило уже за три тысячи случаев. По данным на утро, в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 3083 раз. Только за последние 24 часа инфекция подтвердилась еще у 206 заболевших.

К счастью, число выздоровевших также растет – из больниц в связи с выздоровлением выписан уже 831 человек. Однако, число за минувшие сутки – небольшое, всего 16. В субботу был рекорд по количеству выздоровевших с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе – 175.

«Госпитализированными остаются 2223 пациента с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. - «В их числе 1247 вахтовиков и 164 переведенных из обсерваторов после положительных тестов».

Количество умерших за сутки не изменилось: коронавирус унес жизни 14 человек, еще 15 с диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых болезней.

Как сообщает оперативный штаб Приангарья по коронавирусу, в числе пациентов медучреждений области у 24 человек заболевание протекает в тяжелой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU