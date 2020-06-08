3083 случая заражения коронавирусом подтверждены 8 июня в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. Сегодня, 8 июня, число перевалило уже за три тысячи случаев. По данным на утро, в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 3083 раз. Только за последние 24 часа инфекция подтвердилась еще у 206 заболевших.
К счастью, число выздоровевших также растет – из больниц в связи с выздоровлением выписан уже 831 человек. Однако, число за минувшие сутки – небольшое, всего 16. В субботу был рекорд по количеству выздоровевших с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе – 175.
«Госпитализированными остаются 2223 пациента с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. - «В их числе 1247 вахтовиков и 164 переведенных из обсерваторов после положительных тестов».
Количество умерших за сутки не изменилось: коронавирус унес жизни 14 человек, еще 15 с диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых болезней.
Как сообщает оперативный штаб Приангарья по коронавирусу, в числе пациентов медучреждений области у 24 человек заболевание протекает в тяжелой форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU