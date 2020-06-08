2020-06-08T06:11:40+03:00
Коронавирус Covid-19

206 случаев заражения коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской области

По данным на 8 июня в Приангарье число случаев заражения COVID-19 уже больше трех тысяч
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
206 случаев заболевания коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской области206 случаев заболевания коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Свежие данные по коронавирусу в Иркутской области на 8 июня. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 206 заболевших. Итого, общее число случаев заражения в регионе уже больше трех тысяч – 3083. Из этого числа выздоровел уже 831 пациент. Количество госпитализированных в медучреждения Приангарья - 2223. Среди них 1247 вахтовиков и 164 человека, переведенных в больницы из обсерваторов.

«24 человека переносят заболевание в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки количество летальных исходов не изменилось. Напомним, что от коронавируса в регионе умерло 14 человек, причиной смерти еще 15 пациентов с таким диагнозом стали иные тяжелые заболевания, не связанные с COVID-19.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: число случаев инфекции больше трех тысяч (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле
Пассажиров, прилетевших в аэропорт Иркутска, больше не будут отправлять в обсерваторы
В СК ищут жертв сексуального маньяка из Братска
11-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ
206 случаев заражения коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской области
Газовики помогают сохранить природу Прибайкалья
3083 случая заражения коронавирусом подтверждены 8 июня в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 8 июня чуть выше одного балла
Фирма в Иркутской области заплатила налоги после запрета на регистрацию спецтехники
Мужчину, который попросил позвонить, но перевел деньги, осудили в Иркутской области
Военные выстрелом из пушки потушили горящую скважину в Иркутской области
Движение по улице Сурикова в Иркутске ограничат на четыре дня
Еще 36 пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 7 июня составил 2,8 балла
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 7 июня возросло до 2877
Еще 85 человек заболели коронавирусом в Иркутской области
Рынок горел в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске
Развития и процветания: космонавт Анатолий Иванишин поздравил Иркутск с борта МКС
Игорь Кобзев пообещал, что резкого роста цен на электричество в Иркутске не будет
Горячую воду отключат в части Свердловского округа Иркутска 7 и 8 июня
"Я спас вороненка, куда везти": биологи просят оставить птенцов в покое
НБКИ: Жители Иркутска пользуются кредитками чаще всех в стране
Новый рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов установлен в Иркутской области
14 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 6 июня выросло на 179
Четверо детей и их отец погибли на пожаре в Иркутской области: возбуждено уголовное дело