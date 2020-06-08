206 случаев заражения коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:11:40+03:00

По данным на 8 июня в Приангарье число случаев заражения COVID-19 уже больше трех тысяч

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Свежие данные по коронавирусу в Иркутской области на 8 июня. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 206 заболевших. Итого, общее число случаев заражения в регионе уже больше трех тысяч – 3083. Из этого числа выздоровел уже 831 пациент. Количество госпитализированных в медучреждения Приангарья - 2223. Среди них 1247 вахтовиков и 164 человека, переведенных в больницы из обсерваторов.

«24 человека переносят заболевание в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки количество летальных исходов не изменилось. Напомним, что от коронавируса в регионе умерло 14 человек, причиной смерти еще 15 пациентов с таким диагнозом стали иные тяжелые заболевания, не связанные с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU