8 Июнь 2020 2020-06-08T08:10:22+03:00

Пассажиров, прилетевших в аэропорт Иркутска, больше не будут отправлять в обсерваторы Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Иркутске больше не будут отправлять в обсерваторы пассажиров, прилетевших из других территорий, в том числе и с Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии.

- На самоизоляцию в обсерваторы прибывших больше отправлять не будут, выдавать постановления о домашней самоизоляции - тоже. Пассажиры станут прилетать в Иркутск в обычном порядке, - пояснили "КП"-Иркутск" в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. - Однако наши специалисты все равно работают в аэропорту. Если раньше встречали только международные рейсы, то теперь проверяют состояние здоровья всех прибывших пассажиров, с внутренних рейсов тоже. Если у них есть признаки ОРВИ, то их госпитализируют.

Иркутянин Павел Циколин, возглавивший смену в одном из городских обсерваторов, также накануне рассказал на своей странице в "Фэйсбуке", что с прилетевших самолетов никого в обсерваторы больше не привозили.

- От «старшего» получили сегодня такое сообщение: «Уважаемые коллеги, сегодня прекратили встречать авиарейсы и направлять в обсерваторы, поэтому обсерваторы постепенно заканчивают работу, возможно, будет перемещение и объединение оставшихся в 1-м обсерваторе (инициатива Минздрава)», - написал Павел Циколин в соцсетях.

На данный момент в обсерваторах на территории Приангарья находятся всего 62 человека, как сообщает оперштаб региона.

ИСТОЧНИК KP.RU