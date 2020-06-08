8 Июнь 2020 2020-06-08T11:28:55+03:00

Водитель на "Тойоте" протаранил ворота в Усть-Ордынском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Эхирит-Булагатском районе сотрудники ГИБДД доставили в отдел полиции водителя, протаранившего ворота жилого дома на своей иномарке. На сельской улице поселка Усть- Ордынский горе-автомобилист не справился с управлением.

О ДТП сообщила хозяйка усадьбы, в ворота которой врезался автомобиль.

"Прибыв на место происшествия в кратчайшие сроки, инспекторы ГИБДД задержали предполагаемого нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель. Предварительно установлено, что ночью, управляя автомобилем «Toyota Corolla Fielder» ,он не справился с управлением, и наехал на забор", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Причина столь странного ДТП очевидна, так как от прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказался. И теперь привлечен за это к административной ответственности. Заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU